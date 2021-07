Os agricultores que residem na zona rural de Sena Madureira tiveram a oportunidade de apresentar cara a cara com o governador Gladson Cameli, todos os pedidos de recuperação de ramais e construção de pontes na malharia viária vicinal do município. Na manhã desta terça-feira, 20, no pátio do Deracre em Sena Madureira, o governador Gladson Cameli fez a maior entrega de maquinários da história da cidade.Durante a solenidade, Cameli pediu que a palavra fosse aberta para que os homens e mulheres do campo expusessem os problemas que enfrentam nas comunidades onde vivem. Gladson e todo o staff do governo ouviram atentamente as reivindicações. Eliane da Silva Lopes, viúva e cadeirante foi a primeira a relatar o sofrimento que enfrenta. Ela contou que no ramal do Pereirinha, onde mora há vinte e cinco anos, não há rede de energia elétrica. O ramal está intrafegável e sair de casa até no verão é uma tarefa difícil. “Quero pedir que abram o ramal e coloquem energia. Nos outros ramais já tem, mas lá, não. A gente não pode guardar comida na geladeira nem beber uma água gelada porque não tem energia”, destacou.

A situação de quem mora no ramal do Macauã não é diferente. Foi o que relatou Gedeao Rocha, agricultor que não teve como escoar a safra de melancia por falta de condição de tráfego no ramal. “Olhem para gente com atenção. Na época do inverno, para chegar no asfalto da BR, a gente tem que caminhar quatro horas dentro da lama”, contou.

Sena Madureira, segundo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), Petrônio Antunes, possui cerca de dois mil quilômetros de ramais, uma das maiores malhas vicinais do estado. Mas a realidade nessas comunidades, garante Petrônio, vai mudar. “O foco esse ano é abertura de ramais e recuperação de pontos críticos. Sei que vocês estão ansiosos. Tenham um pouco de paciência que iremos chegar a todas as localidades”, reforçou.

De fato, a zona rural de Sena Madureira vai receber frentes de serviços que nunca atuaram na região. De uma só vez, o governador entregou 14 equipamentos pesados para a execução das obras de melhoramento da malha vicinal. Um investimento de R$ 7,6 milhões que vai garantir a recuperação de 50% dos trechos críticos ainda esse ano.