Gladson pede desculpas por inconvenientes com Diocese de Rio Branco

O governador Gladson Cameli, acompanhado pela secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, fez uma visita de cortesia ao bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquim Pertíñez, na tarde de segunda-feira, 19, na Casa Paroquial, na capital do Acre.O encontro com o religioso foi uma iniciativa do próprio governador e serviu para tratarem da retomada dos convênios que a Diocese de Rio Branco mantinha com o Estado. Um deles garantia o repasse de recursos financeiros para custear parte dos custos do Hospital Colônia Souza Araújo, que atende e abriga pessoas acometidas pela hanseníase.

O governador determinou e a secretária de Saúde garantiu que nesta terça-feira, 20, a secretária adjunta da Sesacre, Muana Araújo, vai se reunir com o diretor-geral da Diocese de Rio Branco, padre Jairo Coelho, presente ao encontro, para que sejam resolvidos os impasses e retomados os convênios. O bispo disse que sem a ajuda do Estado fica inviável a manutenção do espaço e recebeu a garantia do governador de que a parceria será retomada. “Quero pedir desculpas pelos imprevistos que ocorreram e garantir que iremos atuar para reparar todos os danos que esse impasse causou”, disse o governador, referindo-se à suspensão dos repasses à Diocese.

Dom Joaquim fez um duplo agradecimento. Primeiro pela visita, depois pela garantia de que a Diocese voltará a ser contemplada pela ajuda do Estado. “A gente quer manter essa parceria, em vista do bem do povo”, observou o religioso.