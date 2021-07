De tão pouca, luva é alvo de disputa entre médicos no PS da capital

Com a deficiência no fornecimento de luvas para procedimentos, os médicos e demais servidores do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) estão obrigados a atuar com maior exposição a contaminações. O problema no fluxo de distribuição do equipamento de proteção individual foi constatado durante visita realizada pelo Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), na sexta-feira passada, 16 de julho.

Segundo os trabalhadores, para conseguir uma caixa de luvas é preciso ficar disputando o produto e realizando pedidos reiterados para que seja fornecido. Enquanto o item de segurança não chega, os profissionais se arriscam para salvar vidas.

O presidente do Sindmed, Guilherme Pulici, ainda verificou a falta de Dormonid para a sedação de pacientes que precisam realizar procedimentos invasivos. O resultado é o uso de medicamentos alternativos que não são tão eficazes, ocasionando o sofrimento do paciente.

Os representantes da entidade sindical ainda verificaram que a Sala de Emergência Clínica (SEC) está sendo utilizada para fins de atendimento semi-intensivo, mas os médicos não estariam sendo remunerados de forma equivalente à função exercida, deixando de receber gratificações, enquanto ficam doentes.

“Constatamos ainda que os médicos lotados na Sala de Emergência Clínica estão sendo desvalorizados. Eles salvam vidas e estão sendo usados pelo Estado e descartados quando estão doentes. É necessário oferecer algum incentivo para que eles possam atuar de forma decente em um setor tão vital”, protestou o presidente do Sindicato.