Cozinha comunitária para associação do Pólo Helio Pimenta

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet) entregou, nesta segunda-feira, 19, a Cozinha Comunitária de Porto Acre para a Associação de Produtores Rurais do Polo Agroflorestal Helio Pimenta (Asppahp). A associação deve dar utilidade às instalações, que ficaram prontas em 2015, mas que nunca entraram em funcionamento.

A cozinha custou R$ 256 mil e foi construída por meio de parceria com o governo federal. O objetivo da concessão de uso é gerar a inclusão social produtiva, fortalecer a ação coletiva e a identidade dessa comunidade em vulnerabilidade social, fortalecendo a parceria com o poder público para a geração de emprego e renda.

“Estamos fazendo a entrega da cozinha para esta comunidade. Nossa missão é fazer o povo empreender. Ficamos felizes por dar utilização a um espaço que foi oneroso para o Estado e que estava há seis anos sem funcionamento”, afirma a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

O presidente da associação, Francisco das Chagas, reforça que as famílias do local sobrevivem da agricultura familiar. “Queremos fortalecer a produção local, fazer parcerias com os supermercados e usar a estrutura da cozinha para depositar nossa agricultura, realizar reuniões e cursos para a comunidade”, explica.