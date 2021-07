O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), retomou nesta quinta-feira, 15, as cirurgias eletivas na área de ortopedia. Isso foi possível graças ao empenho das equipes da Saúde, chefiadas pelo governador Gladson Cameli, que em meio à pandemia de Covid-19 se organizou para que o serviço voltasse a ser oferecido o quanto antes.

Durante pouco mais de um ano, os serviços da Saúde foram prejudicados em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Mesmo diante desse cenário, a gestão governamental se empenhou para garantir que pacientes oncológicos e cardíacos tivessem suas cirurgias realizadas mesmo não sendo em caráter de urgência, e as de emergências sendo supridas.

“É uma satisfação para toda a nossa equipe retornar com as cirurgias eletivas de ortopedia, com o total apoio do governador Gladson Cameli, que não mede esforços em garantir recursos para que possamos cuidar da saúde da população”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

O Pronto-Socorro de Rio Branco se estruturou, e, por isso, os pacientes de não urgência da unidade poderão ser remanejados para a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Além de garantir a disponibilidade de profissionais, o governo do Estado também fará a aquisição dos materiais necessários para que as pessoas tenham sua demanda cirúrgica de ortopedia atendida.