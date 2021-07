A Ufac reiniciou, com AstraZeneca, vacinação contra covid-19 na manhã desta segunda-feira, 19, no Centro de Convenções, campus-sede, das 8h às 16h, inclusive domingos; a ação segue até dia 28 de julho. Para se vacinar é necessário levar documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

Segunda decisão divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a segunda dose da AstraZeneca foi antecipada para 45 dias, tanto para profissionais da educação como para toda a comunidade. O posto na Ufac recebe a população para a segunda dose, mas também atenderá o público de 25 anos com a primeira dose, seguindo cronograma estabelecido pela Prefeitura de Rio Branco.

“Resolvemos, em acordo com a prefeitura, aumentar o público-alvo atendido no campus porque entendemos que nossos voluntários têm vontade de ajudar a combater essa pandemia cada vez mais”, disse a reitora Guida Aquino. Voluntários dos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição e Saúde Coletiva participam da ação com aplicação de vacinas, registros e verificação de dados.

O secretário municipal de Saúde, Frank Lima, agradeceu o apoio da universidade. “Essa ação é importante porque, enquanto os voluntários da Ufac estão trabalhando aqui, podemos levar nossas equipes para reforçar outros lugares e, assim, chegarmos logo a um cenário sanitário melhor.”