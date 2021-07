Neri promete salário direto na conta dos terceirizados da SEE

Em reunião nesta segunda-feira, 19, com os trabalhadores da empresa terceirizada Maia e Pimentel, a secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), Socorro Neri, anunciou que o governo fará o pagamento direto a eles, que estão com os salários atrasados.

Segundo a gestora, a decisão foi para dar resolução ao problema, já que a empresa não cumpriu com os termos administrativos assinados com a secretaria, e não deu as respostas esperadas para que o pagamento fosse efetuado.

“Faremos o pagamento direto enquanto tramita o processo licitatório para uma nova empresa. Gostaria que todos aqui saíssem com a compreensão de que temos tido todo o cuidado para não desempregar ninguém e para que os pagamentos sejam cumpridos. Esse é o compromisso do governador Gladson Cameli, que nos cobra e recomenda que essa situação seja resolvida”, destacou Neri.

A partir de agora, a SEE vai providenciar toda a documentação e auxiliar no cadastro dos servidores junto à Secretaria da Fazenda, para que o repasse dos valores atrasados seja feito.