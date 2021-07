O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realizou na manhã desta segunda-feira, 19, no auditório da sede da pasta, em Rio Branco, a posse de mais de 56 novos professores efetivos. O Estado fez a convocação de 61 profissionais. Agora, já são 604 professores contratados de maneira efetiva desde 2019.

A solenidade contou com a presença do governador Gladson Cameli; da titular da SEE, Socorro Neri; do subsecretário Moisés Diniz; do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; do presidente da Câmara de Rio Branco, N. Lima; da secretária de Planejamento e Gestão em exercício, Kelly Lacerda; e da secretária estadual de Saúde, Paula Mariano; além de diversos outros secretários e autoridades.

Na acolhida aos novos servidores, a SEE também prestigiou os professores contratados de maneira temporária, que já assinaram contratos, estão lotados nas escolas e, inclusive, já participaram de formações iniciais promovidas pela Diretoria de Ensino.

Para o governador Gladson Cameli, a contratação dos novos professores é o cumprimento de um planejamento que havia sido feito antes da pandemia. “Também é uma promessa de campanha, porque educação é tudo, diminui os índices da violência e melhora até a questão da saúde, com mais informação”, afirmou.