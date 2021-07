Internautas elegem seringa 💉 como emoji mais representativo de 2021

O emoji que melhor define 2021 é o de seringa 💉, elegeram internautas no Dia Mundial do Emoji, celebrado neste sábado (17.jul.2021).

O símbolo disputou com outros emojis, como micróbio 🦠, coração partido 💔, rosto triste 😔 e pessoa usando máscara 😷 na premiação World Emoji Awards, realizada via enquete no Twitter.

Outros concorrentes eram DNA 🧬, montanha russa 🎢, foguete 🚀, rosto apático 😐 e palhaço 🤡.

A seringa, conforme o Emoji Awards, demonstra o otimismo alavancado pelo avanço da vacinação contra a covid ao redor do mundo.

“Esperamos que a 💉 continue ganhando do 🦠também na vida real”, tuitou a organização no anúncio do vencedor.

Do Poder360