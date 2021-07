Exposição de Natércia Damasceno vai até 23/7 na Usina João Donato

Por Usina de Arte João Donato

Nesta sexta-feira, 16, em uma manhã ensolarada e tomada de claridade, a fotógrafa Nattércia Damasceno abriu a exposição Poesias Femininas Interpretadas, trabalho que reúne imagens produzidas durante ensaios fotográficos inspirados nas obras de cinco poetas acreanas, levando em consideração a representatividade e diversidade cultural, etária, social, de gênero, racial e estética tanto das poetas, quanto das modelos que foram fotografadas.

A produção de Poesias Femininas Interpretadas foi financiada pela Lei de Emergência Cultural – Aldir Blanc por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour. O projeto foi idealizado com o objetivo de, por meio da fotografia, destacar e provocar o olhar e o pensamento crítico em torno de temas que abordam os direitos das mulheres e seu cotidiano e, também, dar visibilidade a poemas escritos por mulheres. Nattércia escolheu textos das poetisas Cristina Santos, Francis Mary, Natielly Castro, Nilda Dantas e Rayssa Castelo Branco para compor o diálogo com as fotografias e as temáticas do feminismo e a luta da mulher.

O diálogo entre as duas linguagens – fotografia e literatura foi pensado pela artista “como forma de instigar o público a perceber a complementariedade das artes, de mostrar que a arte é única e múltipla ao mesmo tempo.” Nattércia diz que essa mistura “motivará o público a vislumbrar diferentes nuances entre escrita e imagem e ainda vai estimular o consumo da fotografia e literatura locais.”

Prestigiaram o evento, além do público livre e convidados, as poetisas que integram o projeto, as mulheres fotografadas, o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Manoel Pedro, o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica IEPTEC-Dom Moacyr, Francineudo Costa, e o coordenador da Escola de Gastronomia, Márcio Magalhães.

A exposição receberá visitação de 16 a 23 de julho de 2021 na Usina de Arte João Donato, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h30min às 12h e de 14h às 18h.

Para dar maior visibilidade ao projeto, também foi criada a página na rede social Instagram @expofotofemininas.

Sobre a fotógrafa

Nattércia Damasceno é graduada em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Acre (Ufac). Iniciou suas atividades na fotografia por volta de 2006, registrando a cena musical autoral em Rio Branco/AC.

Em 2008, passou a fotografar festas infantis, área na qual atua até hoje. Participou da exposição coletiva “A Leveza do Ser Feminino”, que reuniu quatro fotógrafas acreanas.

Fez parte do Pium Fotoclube – o primeiro clube de fotografia do Acre – que desenvolveu atividades na área da fotografia no período de 2010 a 2014. Atualmente é fotógrafa na assessoria de comunicação da Universidade Federal do Acre (Ufac).