Cirurgia complexa é realizada na Fundhacre para recuperar rosto de acidentado

Procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência são comuns no Pronto-Socorro de Rio Branco, que contabiliza diariamente centenas de atendimentos. Entretanto, nesta quarta-feira, 14, a partir de um encaminhamento da unidade foi realizada uma cirurgia para a redução e fixação das fraturas na face de um acidentado, na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). A cirurgia tinha o objetivo de resguardar tecidos, músculos e órgãos da face do acidentado.

ara a redução e fixação das fraturas na face de um acidentado, na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). A cirurgia tinha o objetivo de resguardar tecidos, músculos e órgãos da face do acidentado.O paciente foi induzido à intervenção cirúrgica. O homem de 36 anos teve uma fratura na face e foi operado pela equipe do médico bucomaxilofacial Fabiano Conrado, formada por oito profissionais, entre anestesiologistas, instrumentadores, residentes e internos.Os traumas e fraturas expostas são os principais responsáveis por mortes e perdas da capacidade físico-motora. Lesões graves e na região da cabeça são comuns, o que resulta em vítimas com maior gravidade e letalidade, sobretudo quando oriundas de acidentes automobilísticos. Assim, reconhecer, atuar e gerenciar situações potencialmente ameaçadoras à vida é algo comum na rotina médica, em todas as especialidades.

O paciente veio do interior de Cruzeiro do Sul e recebeu atendimento imediato no Pronto-Socorro de Rio Branco. Após a avaliação médica dos socorristas de plantão, a vítima de trauma na face foi transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Fundhacre e direcionada ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial sob as coordenação dos especialistas Pedro Arantes e Fabiano Conrado.

“A intervenção cirúrgica executada para tratar o trauma na face foi realizada pelo serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para a redução e fixação das fraturas com a finalidade de restabelecer a simetria facial e função mastigatória”, disse o bucomaxilofacial da Fundhacre, Fabiano Conrado.

Atualmente, o acidentado segue internado na UTI da Fundhacre e o quadro clínico é estável, quer dizer, respondendo positivamente as intervenções médicas. Após a melhora clínica poderá ser transferido a enfermaria e terminar sua recuperação para receber alta médica.