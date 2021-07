“Taxar fortunas reduz desigualdade mas empobrece os ricos”

O empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, declarou que a proposta de reforma tributária, apresentada pelo Governo Federal, “reduz a desigualdade, mas empobrece os ricos”. A afirmação foi dita durante entrevista para a Folha de S.Paulo.

Flávio é presidente do conselho do grupo Guararapes, que inclui empresas como Riachuelo, Midway e Casa Verde, além de ser filiado ao partido Republicanos. De acordo com a revista Forbes, a fortuna do empresário é avaliada em R$ 1,3 bilhão.

O empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, declarou que a proposta de reforma tributária, apresentada pelo Governo Federal, “reduz a desigualdade, mas empobrece os ricos”. A afirmação foi dita durante entrevista para a Folha de S.Paulo.

Flávio é presidente do conselho do grupo Guararapes, que inclui empresas como Riachuelo, Midway e Casa Verde, além de ser filiado ao partido Republicanos. De acordo com a revista Forbes, a fortuna do empresário é avaliada em R$ 1,3 bilhão. (O Povo)