Rio Branco  é 4ª capital com menor faixa etária de vacinação

A capital do Acre alcançou neste sábado (17) um feito relevante na campanha de imunização contra a Covid-19: no ranking das capitais, Rio Branco é a 3ª que vacina a faixa etária abaixo dos 27 anos.

Palmas vacina atualmente pessoas acima de 18 anos; Manaus, 19 -e estas são as capitais que lideram o ranking. A diferença de idade entre as capitais, segundo o levantamento do Metrópoles, chega a 27 anos.

Para efeito de comparação a idade vacinada em Rio Branco é 18 anos inferior a de Cuiabá, que neste final de semana imuniza pessoas de 45 anos.

Veja a faixa etária de vacinação por capital:

Rio Branco: 27 anos

Macapá: 35 anos

Manaus: 19 anos

Belém: 30 anos

Porto Velho: 35 anos

Boa Vista: 26 anos

Palmas: 43 anos

Maceió: 36 anos

Salvador: 39 anos

Fortaleza: 31 anos

São Luís: 18 anos

João Pessoa: 35 anos

Recife: 37 anos

Teresina: 40 anos

Natal: 37 anos

Aracaju: 33 anos

Goiânia: 39 anos

Cuiabá: 45 anos

Campo Grande: 35 anos

Distrito Federal: 40 anos

Vitória: 30 anos

Belo Horizonte: 41 anos

São Paulo: 34 anos

Rio de Janeiro: 30 anos

Curitiba: 39 anos

Porto Alegre: 35 anos

Florianópolis: 38 anos