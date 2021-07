Previsão de temporal no Acre neste domingo (18) aciona alerta na Energisa

A previsão de queda na temperatura em todo o estado acionou o sistema de monitoramento meteorológico da Energisa. O alerta de tempo severo e atenção para todo o Acre o que indica que existe a possibilidade de temporais acompanhados de ventos fortes e raios neste sábado e domingo, o que pode ocasionar ocorrências na rede de energia elétrica.

“Diante dessa previsão, os ventos fortes podem provocar danos aos equipamentos da rede de distribuição e falta de energia. Mas, com o acionamento do alerta, nossas equipes extras já estarão em prontidão para atender as ocorrências que poderão acontecer em todo o estado no menor tempo possível”, explica o Diretor Técnico e Comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier.

O sistema de monitoramento da Energisa tem cinco níveis, que vai de 1 a 5. O 1 é considerado tempo normal, com céu limpo. Já o 5 aponta tempo severo, com chuvas, ventos fortes e raios. O alerta de tempo no Acre deve seguir até a próxima segunda-feira (19.07).

Até lá, a Energisa Acre reforça que toda e qualquer ocorrência envolvendo rede elétrica seja informada pelos clientes através do telefone (0800 647 7196), da atendente Gisa (68) 99233-0341 ou app Energisa ON.