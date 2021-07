Aumenta interesse de brasileiros por turismo na própria cidade

Você sabe o que é “staycation”? Provavelmente, você já deve ter praticado e só não conhecia o conceito. Pois bem, trata-se de “turistar” pela própria cidade ou arredores, conhecendo atrativos e realizando atividades que podem ser já conhecidas ou não por você. Staycation e viagens para perto de casa, com deslocamentos de até 300 km, já são uma realidade para muitos turistas, principalmente após o fechamento de alguns destinos no Brasil e no mundo por conta da pandemia de Covid-19.

Segundo pesquisa da Booking.com, mais da metade da população brasileira (55%) demonstrou interesse em conhecer um novo destino na região em que mora.

O brasiliense Carlos Lopes é um deles. Com a impossibilidade de viajar para destinos mais longe, ele viu em Caldas Novas (GO), município localizado a cerca de 300km de Brasília, o seu refúgio. “Estava há meses trabalhando de home office e decidi me dar um descanso em um feriadão. Como ficava próximo daqui de casa, peguei o carro e fui conhecer mais um pouco dessa cidade que é referência em diversão e atrativos aquáticos. E olha, valeu muito a pena. Me diverti muito”, disse.

A servidora pública, Maria das Mercês, também de Brasília (DF), foi outra que aproveitou uma pausa no trabalho para revisitar Pirenópolis (GO), um destino próximo da sua casa. “Eu estava de férias e ia ficar em casa mesmo. Mas aí, minha filha me convidou para passar um domingo aqui próximo. Foi maravilhoso! Fomos quase todos da família. Deu pra descansar, para aliviar a cabeça. Olha, eu recomendo viu? Eu já conhecia Pirenópolis, mas ir lá de novo foi revigorante”, concluiu.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, destacou a importância dessas visitas a atrativos turísticos e viagens para o setor, sempre observando as medidas de biossegurança necessária. “Temos visto essa movimentação de turismo de proximidade. Isso é bastante positivo, pois dá força aos empreendimentos que estavam parados por conta da pandemia, além, é claro, de dar mais uma opção ao viajante de redescobrir lugares que, até então, poderiam não ser nem lembrados em outros momentos”, disse.

O Ministério do Turismo recomenda uma série de medidas para uma viagem segura, por meio do “Selo Turismo Responsável”, iniciativa que estabelece boas práticas de biossegurança para 15 atividades do setor e também para o turista. A medida define protocolos específicos para a prevenção da Covid-19 e busca auxiliar na retomada segura das atividades tanto para turistas quanto para trabalhadores. O Selo está disponível para meios de hospedagem, parques temáticos, restaurantes, cafeterias, bares, centros de convenções, feiras, exposições, guias de turismo, entre outros, e pode ser obtido de maneira gratuita e virtual pelo site.

Além destas cidades próximas à Brasília (DF), podemos elencar diversos outros destinos de norte a sul do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, além da própria capital, é possível conhecer lugares como Petrópolis, Arraial do Cabo e Teresópolis. Se você é de Salvador (BA), uma ótima opção será Itacaré, Itaparica e Morro de São Paulo, que é um dos destinos preferidos do estado. No Pará, a famosa Belém, com seus atrativos únicos, também pode ser ponte para a ilha de Marajó, Bragança e Salinópolis, que é conhecida pela beleza de suas praias e pela pesca esportiva. Por fim, o Sul do país traz as já conhecidas Gramado, Canela e Cambará do Sul, que ficam próximas à capital gaúcha, Porto Alegre.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo