Alerta de perigo à saúde humana com frio e  baixa umidade do ar no Acre

A temperatura cairá entre 3 e 5 graus a partir deste domingo (18) no Acre. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu neste sábado (17) alerta de ´perigo potencial´, com risco leve à saúde humana por conta da mudança de temperatura.

Enquanto isso, chega ao Acre uma onda de frio polar que terá duração prolongada – pelo menos até a próxima sexta-feira (23). Em meio a isso, a umidade vai cair. “Os dias, porém, a partir de terça-feira, ficarão ensolarados, com baixíssima umidade do ar. Nossas estimativas são de que a umidade relativa fique situada entre 15 e 25%, o que levará ao estado de alerta para a saúde humana, principalmente em Rio Branco, Brasileia e demais cidades do leste e do sul do Acre”, estima o portal O Tempo Aqui.

Os especialistas recomendam que em meio à níveis baixos de umidade relativa do ar que a população se previna ingerindo muito líquido e evitando fazer exercícios físicos, principalmente entre 10h e 16h, quando o Sol é mais intenso.

Foto: Sergio Vale