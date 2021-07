O governo do Estado Acre, por meio Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), concluiu esta semana a instalação do novo flutuante de captação do sistema de abastecimento de água do município de Senador Guiomard.

O conjunto motorbomba da captação de Senador Guiomard também recebeu manutenção. Antigos, os equipamentos já comprometiam o bom funcionamento do sistema do município.

A ação preventiva aumentou o tempo de vida útil dos equipamentos e eliminou riscos de falhas que poderiam prejudicar o abastecimento de água da cidade.

Em visita ao município nesta sexta-feira, 16/7, a presidente do Depasa, Waleska Bezerra e o diretor de Operações, Alan Ferraz, verificaram as instalações e conversaram com os servidores. “Aos poucos, vamos ampliando e melhorando o abastecimento de água em todos os municípios do Acre num projeto determinado pelo governador Gladson Cameli”, enfatizou.

Ainda em visita à unidade de Senador Guiomard, os gestores do Depasa verificaram demandas e coletaram dados para compor plano de trabalho e projetos de melhorias. “Estamos pessoalmente indo em cada uma das unidades verificando as condições dos equipamentos e o que pode ser feito para melhorar”, informou o diretor de Operações, Alan Ferraz.

Além das manutenções periódicas, o governo do Estado, por meio do Depasa, investe em obras de melhorias e manutenção predial das unidades do Depasa no interior. Com recursos da Funasa, ampliou e melhorou o sistema de abastecimento nos municípios de Brasileia e Assis Brasil e já prepara a entrega de obras de melhorias em Acrelândia.