Vereadores de Rio Branco retomam sessões presenciais em 2 de agosto

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N.Lima (Progressistas) tem priorizado uma gestão técnica e transparente. No primeiro semestre como Presidente da Câmara Municipal foram diversas medidas para melhorar o atendimento ao cidadão que vem a Câmara Municipal e deixar a sociedade a par das atividades legislativas.

Os vereadores têm trabalhado elaborando, apreciando e votando matérias de interesse popular e em benefício do município. De janeiro a julho tramitaram na casa 24 Projetos de Lei Ordinária, 07 Projetos de Resolução, 123 Requerimentos, 11 Projetos de Lei Complementar e a apresentação de 3.914 indicações de melhorias para Rio Branco realizadas pelos vereadores.

Na última sessão, antes do recesso parlamentar, N.Lima agradeceu a parceria dos servidores da casa e falou dos avanços de sua gestão e sobre a economia aos cofres públicos que irá ajudar na construção da sede própria da Câmara.

“Nesses 6 meses eu só tenho a agradecer a parceria de todos, todo apoio de cada servidor para que realizássemos essa mudança de sede, que é de suma importância para esta casa, pois agora além de propiciar um melhor e seguro ambiente de trabalho ainda conseguimos garantir uma economia aos cofres públicos que irá favorecer para a construção da sede própria, este sonho que tanto almejamos”

N.Lima também enalteceu o trabalho dos órgãos fiscalizadores como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado.

“Agradeço o Ministério Público que nós recebeu de braços abertos bem como o Tribunal de Contas, ambos nos deram total apoio nos orientando no que deveria ser feito, tudo com total transparência, para que esta casa estivesse pronta para atender e que possamos fazer um trabalho íntegro e autêntico como a nossa população merece.”

Por fim, o presidente da câmara anunciou a implantação do painel de votação eletrônico, uma inovação prevista para o 2º semestre de 2021 onde as sessões voltam para o formato presencial a partir de 2 de agosto.

“Eu aproveito a oportunidade para aqui deixar o anúncio que esta casa terá a inovação do voto eletrônico, igual é na Câmara Federal e no Senado. Isso é uma conquista, seremos a primeira casa com esse formato e isso irá possibilitar a melhor transparência para a população que acompanha os nossos trabalhos” concluiu.