Uma PEC para evitar a politização toma conta do debate nacional

A PEC apresentada pela deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), que proíbe que militares da ativa das Forças Armadas participem de cargos federais, tomou conta do debate nacional e com tendência que pode vir a ser aprovada, pelas manifestações de apoio que vem recebendo.

É pertinente à sua PEC, a participação desastrada do General Pazuello, um militar da ativa, no Ministério da Saúde, foi desgastante. Quer participar de um governo, que o militar vá para a reserva, para evitar que ao tomar uma atitude, esta possa equivocadamente ser confundida com o que pensam os quartéis.

Não se trata de sua PEC afrontar as Forças Armadas, mas até de colaboração, para evitar a politização de um militar da ativa num cargo do governo. E, assim deve ser entendida.

CASTA DE PRIVILEGIADOS

5,7 bilhões é o valor da verba eleitoral votada na Câmara Federal, para ser rateada entre os partidos em 2022, o triplo da atual. Uma imoralidade, num país com alto desemprego, gente passando fome, com pandemia, gás, combustível, alimentos, tudo subiu, e vão aumentar o salário-mínimo em míseros 47 reais. Muita sacanagem.

CAUSA PRÓPRIA

A triplicação do valor da verba eleitoral para 2022, é uma decisão em causa própria. Por baixo, um deputado federal, por exemplo, não terá menos de 2 milhões de reais para a campanha da reeleição. Na verdade, é uma verba para garantir a volta dos políticos que votaram a favor deste assalto de cara limpa ao povo brasileiro.

SEM BOLSONARO

A MOTOCIATA para o Bolsonaro, programada para hoje na capital, se acontecer será sem sua presença, porque continua internado para tratamento de saúde.

FESTA POLÍTICA

A MOTOCIATA tem na organização a Márcia Bittar e o senador Márcio Bittar (MDB), que agendaram a presença do presidente no ato. Márcio será o coordenador da campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, no Acre.

PAGANDO PARA VER

PARA o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, ninguém vai sair do MDB e perder uma verba gorda para a campanha. Falta combinar com os dissidentes do MDB.

QUESTÃO LÓGICA

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) é candidata ao Senado. O senador Márcio Bittar (MDB) vai ficar no partido, já que a sua candidata é a Márcia Bittar ao Senado? O prefeito Mazinho já disse que vai para o PSD. Natural também que sua mulher, a deputada Meire Serafim (MDB), não fique na sigla. O deputado Roberto Duarte (MDB) também anunciou a debandada. A questão não é de fidelidade partidária, é a lógica da acomodação.

FICARAM MAL NA FITA

DEIXANDO de lado a discussão legal, o aumento do número de cargos de confiança na Câmara Municipal de Rio Branco deixou os vereadores mal na fita para o povão.

MUDAR O DISCURSO

O EX-SENADOR Jorge Viana tem de mudar o discurso político de que, quem segue o PT é do bem; e quem não segue, é do mal. Isso valeu antes do PT chegar ao poder. Depois de tudo que houve na Lava-Jato, o mote caducou.

CENÁRIO ATUAL

É BOM que surjam mais candidaturas ao governo em 2022, mas no atual cenário a polarização deve ser entre os candidatos Gladson Cameli e Sérgio Petecão.

NADA É IMUTÁVEL

NA POLÍTICA, nada é imutável. Pode ser que durante a campanha eleitoral possa a provável polarização Gladson-Petecão ser quebrada, por uma outra candidatura.

ARRISCANDO UM PALPITE

A PREFEITA de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), ainda não disse a ninguém como se posicionará em 2022. Mas, eu vou arriscar um palpite: para deputado federal apoiará o namorado Israel Milani (PROS); para o Senado, a sogra e deputada federal Vanda Milani (PROS); para deputado estadual, o irmão Tadeu Hassem (partido a ser definido). E, entre o deputado Jenilson Leite (PSB) e o governador Gladson, jogo minhas fichas que, ela fica com o último.

COLOCAR NOS TRILHOS

A ESCOLHA da Socorro Neri para ser a secretária de Educação, foi uma bola dentro do gol do governador Gladson Cameli, para pôr aquela secretária nos eixos.

PIPOCAR DE ESCÂNDALOS

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO vinha sendo palco do pipocar de um escândalo atrás do outro, alguns deles que deram até prisão. Era o calcanhar de aquiles do governo. Ninguém melhor que a Socorro Neri para apagar o fogo.

LEVA PAU

CONVERSEI com deputados federais e senadores sobre a adoção do “Distritão”, e todos unânimes que, a modificação não passa, pois, seria o fim dos partidos.

PAU DUAS VEZES

A IMPLANTAÇÃO do “Distritão” já foi tentada duas vezes e em todas elas, foi derrotada no parlamento. E, pelo noticiário nacional, deve levar pau pela terceira vez.

NÃO DESEJO MAL A NINGUÉM

NÃO CONSIGO desejar mal a ninguém. Não compactuo com o Bolsonaro, mas entre isso e torcer pela sua morte, pelo contrário: torço que sare, para perder em 2022.

TAXATIVO

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB) é taxativo sobre quem apoiará ao Senado, em 2022: “Minha candidata é a Márcia Bittar”. Duarte sairá do MDB na janela partidária.

RETARDAR A FORCA

O PROJETO do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que suspende o pagamento de energia elétrica, enquanto durar a pandemia, é como retardar a forca para o enforcado. Se não pagar a conta hoje, pagará amanhã.

NÃO TEM LÓGICA

SEM entrar no mérito da briga entre o governador Gladson e o vice Major Rocha, um prédio do governo não pode ser fachada para atacar o governo, isso é ilógico, surreal. Demoraram demais para tomar a medida de tirar do prédio do gabinete do vice, a faixa ofensiva. Não há nada que possa ser visto no caso, como uma perseguição.

O PODER ASFIXIA

NA CAMPANHA, o Bolsonaro culpava o governo da Dilma pela alta dos preços do gás, da gasolina, do diesel, e prometia que, eleito, reduziria o valor. Ganhou, e os preços continuam em alta. O buraco é mais embaixo.

TREMENDA BOBAGEM

É UMA TREMENDA bobagem o discurso de que se o Lula ganhar vai transformar o Brasil numa Cuba e implantar o comunismo. É querer brincar com a inteligência alheia.

COMO OUTRO QUALQUER

SE o Lula ganhar a eleição (espero que nem ele e nem o Bolsonaro ganhe) o Brasil vai continuar com o mesmo regime presidencialista, onde vigora o toma lá e dá cá.

FRASE MARCANTE

“Quando aparece o sol, a vela se torna inútil”. (Ditado espanhol)