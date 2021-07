Lambuzem-se no fundão eleitoral em um Brasil pobre e faminto

A Câmara e o Senado acabam de aprovar na LDO o aumento do Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões a serem torrados nas eleições de 2022. Para ser efetivado precisará entrar no Orçamento, ser aprovado pelo mesmo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O pecado, no caso, está na intenção.

A proposta escandalosa do aumento do “fundão de campanha” atinge em EM cheio um Brasil que chora cerca de 400 mil mortos oficiais por Covid-19 (não oficial pode chegar a 600 mil mortos). Um Brasil que tem milhões de milhões de desempregados; um Brasil faminto, pobre e miserável com uma elite política rica, poderosa, perversa e corrupta.

Um Brasil violento, sanguinário onde adolescentes e jovens estão fora das escolas e das universidades porque o Estado fracassou e o crime organizado se estabeleceu nos centros urbanos, no campo e nas florestas.

Todo castigo para o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores que conduziram a Operação Lava Jato é pouco. Tiveram o poder e a oportunidade de, ao menos, sanear o sistema político-eleitoral, mas fracassaram pelo pecado que o diabo mais gosta: O orgulho, a soberba. Se contaminaram pela mesma infecção da doença que combatiam.

Quanto aos bilhões do Fundão eleitoral, como disse um antigo rabino judeu da Galileia: Quem é injusto, continue fazendo injustiça; quem está sujo, suje-se mais ainda; quem é justo, pratique a justiça. Lambuzem-se no fundão.

“Eu quero mais é que o povo se lasque, se lasque todinho”. (Deputado João Plenário – A Praça é Nossa)

. Depois de Democracia em Vertigem, vem aí “Democracia Necrosada”.

. O sistema “democrático” brasileiro é um dos mais corruptos do mundo!

. O poder dos poderes, que seria o Congresso, está contaminado pela podridão da corrupção.

. Quem diz é a Polícia Federal e os demais órgãos de combate a corrupção.

. Depois do fracasso da Operação Lava, o lixo está exposto nos plenários da Câmara e do Senado para todo mundo ver.

. Diria Ruy Barbosa:

. “É vergonhoso ser honesto”.

. No combate a corrupção Sérgio Moro e os procuradores do Paraná erraram ao escolher um partido e uma pessoa como alvos.

. O combate a corrupção deveria ser amplo, geral e irrestrito.

. “Erga omines”, a lei é para todos e contra todos!

. A Lava Jato fracassou; Sérgio Moro não é mais juiz (foi embora para o “Esteites”) e os procuradores do Paraná estão lá humilhados e desmoralizados.

. A corrupção sempre vence;

. Inspirados em Hegel, o Karl falava do “germe”, da “doença” burguesa que o movimento dialético conduz em si.

. Coisa pra gente doida pensar!

. Porém, nem tudo é sujeira!

. Uma minoria no Executivo, Legislativo e Judiciário luta para salvar o país do esgoto.

. Democracia custa caro; corrupção e democracia mais caro ainda!

. Bom dia!