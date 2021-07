O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quinta-feira (15) que foram convocados 199 integrantes do cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar e após isso ocorreram dois fenômenos: cerca de 40 dos convocados não comparecerão porque perderam o interesse ou foram chamados a outros concursos, e mais de 60 integrantes da PM que foram para a reserva remunerada.

“Há uma segunda chamada a ser feito e deve ser chamado o número que falta e as complementares surgidas no período. Podemos ter mais de 100 novos convocados sem ferir a LRF”, disse o deputado do PC do B.

Depois, no grande expediente, ele registrou a política de favorecimento das empresas de outros Estados. “Quando se trata de favorecimento das empresas daqui, a prioridade é para pasteiros”, disse, fazendo referência à operação da Polícia Federal na Saúde do Acre. “Foi revelado uma questão: uma empresa registrada em fevereiro e nunca tinha impresso um bilhete dos Dia dos Namorados ou um recado para ser lido na Rádio Difusora e é tão competente que ganhou a publicidade para o combate à pandemia do busdoor”, relatou, afirmando que a empresa não tem nem impressora e ganhou a licitação.

“Essa empresa junto com outra faz parte do time dos papa-tudo igual aquela que faz a recuperação da pista de Marechal Thaumaturgo com carrinhos de mão”, ironizou.

“São os milagres laranjais que vão sendo revelados”.

Neném e Cadmiel trocam farpas por causa da Concha

O deputado Neném Almeida respondeu mais uma vez ao colega Cadmiel Almeida, que o mandou descer do carro para ver melhor a situação da Concha Acústica. “Convido a você ir lá e fazer fotos para ver quem está falando a verdade”, disse.

Cadmiel disse que a Concha está reformada e pronta para ser inaugurada mas permanece com tapume para evitar depredação neste período em que não é recomendável ter aglomeração.