Calixto sobre Fundão: declaração de voto é para engalobar trouxa

O ex-deputado e colunista político Luiz Calixto tem uma visão diferente dos seis deputados e senadores do Acre que votaram favoráveis ao Fundo Eleitoral de R$5,9 bilhões. A votação ocorreu nesta quinta-feira (15) na Câmara dos Deputados, numa comissão do Senado e no Congresso Nacional.

A deputada Mara Rocha chegou a dizer que era mentira que os parlamentares votaram no Fundão. Perpétua Almeida, ausenta à votação, também defendeu os colegas mas o deputado Léo de Brito votou contra e se gloriou disso.

“Essa história de ´voto simbólico´ para aprovar o fundo eleitoral de 7 bilhões é um artifício ardiloso para proteger os parlamentares dos desgastes. Ao final todos votaram a favor”, escreveu Calixto em seu perfil no Facebook.

E concluiu: “Declaração de voto é para engalobar trouxas”.