Centro de Línguas abre em agosto pré-matrículas para novos alunos

Os editais anunciando a abertura de pré-matrículas para o Centro de Estudo de Línguas (CEL), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, foram publicados na segunda-feira, 12.

Para estudantes da rede pública (estadual e municipais), as inscrições se iniciam no dia 9 de agosto, a partir das 8h, e vão até o dia 11, às 12h. Para estudantes da rede particular e comunidade em geral, caso haja vagas remanescentes, as pré-matrículas poderão ser feitas no dia 16, a partir das 8h, até 17 de agosto, às 12h.

Em Rio Branco, as vagas são para os cursos de Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Libras (este exclusivo para a comunidade). As pré-matrículas serão feitas de forma online. Para estudantes da rede pública do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio o endereço é o https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/6/.

Alunos de escolas particulares e público em geral, caso haja vagas remanescentes, poderão se inscrever por meio do endereço https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/7/.

Em Cruzeiro do Sul, os cursos ofertados são Inglês, Espanhol e Português. As pré-matrículas poderão ser feitas pelo endereço https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/8/, para alunos da rede pública, e pelo https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/9/, para a comunidade.

Desde que a pandemia causada pelo novo coronavírus atingiu o Acre, em março de 2020, e as atividades presenciais foram suspensas, o Centro de Línguas manteve as atividades pedagógicas de forma remota, porém, sem abrir vagas para novos estudantes.

Para o coordenador-geral do CEL, Charles Sante, esse é um momento que gera grandes expectativas em toda a equipe. “Estamos ainda mais entusiasmados em receber novos alunos. Toda a nossa equipe está se preparando para o retorno de forma presencial no segundo semestre, com toda a segurança exigida, visando sempre o ensino de qualidade e com o compromisso de sempre”.

Para mais informações, acesse aqui os editais: Rio Branco e Cruzeiro do Sul