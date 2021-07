Torradinhas a detento de Rio Branco só continham maconha e tabaco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) impediram na manhã desta quarta-feira, 14, a entrada de 10 tabletes de uma substância aparentando ser maconha e 16 pacotes de tabaco, no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Os ilícitos estavam escondidos dentro de pães torrados que seriam entregues nas celas 13 e 18 do pavilhão O.

De acordo com a equipe de plantão, o alimento que é recebido no Núcleo de Apoio à Família (NAF) foi submetido ao aparelho de raio X, na entrada do presídio. Os policiais identificaram o material estranho e realizaram a revista manual, momento em que identificaram as substâncias ilícitas.

Os três presos que receberiam os materiais foram identificados e a direção da unidade informará as autoridades competentes sobre a ocorrência. No âmbito da Unidade, um processo administrativo será aberto.