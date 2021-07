O curso de especialização em Agropecuária nos Trópicos Úmidos, da Ufac, está com inscrições abertas até domingo, 18, via e-mail [email protected], para preenchimento de duas vagas remanescentes e cadastro reserva para curso sediado no campus-sede, em Rio Branco (confira mais informações no edital Propeg n.º 04/2021); e disponibiliza quatro vagas remanescentes e cadastro reserva para o curso sediado em Cruzeiro do Sul, via e-mail [email protected] (confira mais informações no edital Propeg n.º 5/2021).