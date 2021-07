Pista de avião de Thaumaturgo é construída com carrinho  de mão

O deputado Edvaldo Magalhães pediu nesta quarta-feira (14) atenção dos deputados Nicolau Júnior, Antônia Sales e do Líder do Governo, Pedro Longo, quanto ao que considera o 15º escândalo do governo do Acre.

Em março, citou ele, o governo divulgou que 50% das obras do aeroporto de Marechal Thaumaturgo estavam concluídas. Ele levou imagens de 13 de julho mostrando que a pista está sendo feita com carrinho de mão.

“Olha o trabalho que está sendo feito”, disse, apresentando também o áudio de um experiente piloto afirmando que o serviço é feito manualmente, lento e “horrível”.

Edvaldo diz que o caso ameaça manter a população de Marechal Thaumaturgo isolada. “É um escândalo”, disse.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, informou que o Deracre deu prazo de um mês para a empresa concluir. Porto Walter deve ter a pista liberada na próxima semana.