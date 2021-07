O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, fez nesta quarta-feira (14) prestação de contas do mandato e disse que no 1º semestre de 2021 participou de todas as sessões e esteve atuante nas comissões das quais faz parte.

Ele destacou os colegas que compõem a CCJ, exaltando a produtividade das comissões. Matérias importantes e complexas foram aprovadas.

“Os meios virtuais não reduziu e a produtividade do Poder Legislativo há de ser reconhecida”, disse Longo. “Talvez tenha sido o semestre mais produtivo na Aleac”, afirmou.

O aprimoramento dos projetos é destaque, segundo Longo, no trabalho legislativo. “Estamos cumprindo nosso papel”, declarou o Líder. No segundo semestre será melhor ainda.