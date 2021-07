O Instituto Federal do Acre (Ifac) teve mais um de seus estudantes selecionados para o Programa Community College Initiative (CCI). Desta vez, o acadêmico de Administração do campus Rio Branco, Árisson de Moura terá a experiência de estudar durante um ano em uma community college americana. O processo é mais um resultado da parceria firmada entre o Ifac e a Northern Virginia Community College (NOVA), desde 2017.

O aluno foi pré-selecionado no edital nº 01/2020 da Assessoria de Relações Internacionais do Ifac (Arint), em fevereiro de 2020, tendo seu nome, como dos demais selecionados, indicado pelo Ifac para processo seletivo conduzido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Após envio de sua documentação, teste de proficiência e entrevista, Árisson recebeu a notícia de que sua candidatura foi aceita e que integrará o grupo de estudantes internacionais de países da América Latina, África e Ásia no programa de intercâmbio. A mobilidade internacional estava prevista para 2020, contudo, em virtude da pandemia global de Covid-19, o edital ficou suspenso durante o último ano sendo retomado em 2021.

“Sempre foi um sonho meu poder ir para outro país estudar, adquirir conhecimento, ter novas perspectivas e oportunidades, conhecer pessoas que pensam diferente, com outros costumes, outros comportamentos e formas de pensar e agir. Através desse programa de intercâmbio pelo Ifac, vou poder realizar esse sonho pelos meus próprios méritos, o que é bastante gratificante. Eu acredito que esse intercâmbio irá me ajudar a me engajar ainda mais na área de administração, que é o meu curso. Só tenho a agradecer a Deus, minha família e as pessoas que me ajudaram nessa busca pela realização de um sonho”, comenta o estudante que conseguiu o visto para os EUA no início do mês e aguarda a emissão das passagens aéreas para agosto.

Para o assessor de Relações Internacionais do Ifac, Luiz Eduardo Guedes, “O intercâmbio é um precursor para a internacionalização curricular, pois permite ao estudante desenvolver uma mentalidade global e trazer as experiências vivenciadas no exterior a sua instituição de origem.”

O assessor garante que com base em resultados positivos de intercambistas a Arint tem buscado construir um programa permanente de mobilidade acadêmica no Ifac. Segundo o gestor, “O objetivo central é fomentar uma ambiência acadêmica internacional que favoreça a troca de conhecimentos culturais e linguísticos adquiridos pelos acadêmicos do Ifac junto à comunidade, de forma a promover a diversidade e inclusão. O resultado esperado é uma mudança organizacional gradual ao permitir o compartilhamento de práticas bem-sucedidas aplicáveis à realidade local.”

De acordo com a reitora do Ifac, Rosana C. dos Santos, “O Ifac entende a internacionalização como um pilar para fortalecer a educação pública gratuita e de qualidade. O CCI Program em particular é o primeiro programa de intercâmbio nos EUA do Ifac. Estamos muito felizes com a seleção do Árisson e desejamos muito sucesso a ele. Essa ação reforça o compromisso institucional que o Ifac tem com a nossa comunidade e, principalmente, com nossas ações de internacionalização.”

Parceria internacional

Após termo de cooperação firmado em 2017, o Ifac recebeu no Acre uma delegação da NOVA em 2018 momento em que os representantes norte-americanos conheceram as ações e projetos desenvolvidos no Instituto. A parceria internacional já proporcionou o intercâmbio de sete discentes do Ifac nos Estados Unidos de 2018 até 2020 e, por meio de projeto financiado pelo fundo de inovação 100k Strong in the Americas, o intercâmbio de dez estudantes da NOVA ao Ifac em 2019.

Além da parceria com o community college americano, o Ifac desenvolve outras ações com vistas à internacionalização. Entre elas, a mobilidade acadêmica de estudantes do Ifac para instituições no Peru e em Portugal. Até 2020, acadêmicos do Ifac já participaram de visitas técnicas à Universidad Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), Universidad Nacional del Callao (UNAC) e Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Ademais, estudantes do Ifac participaram de programas de estudos de um semestre acadêmico no Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).

Outras ações de internacionalização incluem a capacitação do Regional English Language Office (RELO), denominado Teachers of English in Acre Collaborating from Home (TEACH), voltada a servidores com conhecimento em língua inglesa no Ifac, abertura de chamamento de docentes do Ifac para participar de curso com a embaixada dos Estados Unidos, o qual objetivou selecionar três docentes de qualquer área do conhecimento, exceto língua inglesa, para capacitação em English as a Medium of Instruction (EMI) e pré-seleção de servidores do Ifac para os programas Study in the U.S. Institutes (SUSI) for Scholars and Secondary Educators.