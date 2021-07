e-Jifac terá disputas de Free Fire, League of Legends e Xadrez Arena

Os Jogos Eletrônicos do Instituto Federal do Acre (e-Jifac) vão acontecer entre os dias 26 a 30 de julho. Pela primeira vez, estudantes de cursos técnicos (integrado e subsequentes) superiores e pós-graduação do Ifac poderão integrar as equipes. As disputas serão realizadas a partir de três jogos eletrônicos: Free Fire, Leagues of Legends e Xadrez Arena.

As inscrições começam nesta sexta-feira e deverão ser realizadas pelo link: https://eventos.ifac.edu.br/. Além disso, os estudantes deverão selecionar a modalidade que deseja participar no e-Jifac, por meio do formulário eletrônicos disponível aqui.

Clique aqui e acesse o regulamento do e-Jifac

O e-Jifac é organizado pela Diretoria de Extensão e Articulação com a Sociedade da Pró-Reitoria de Extensão (Dieas/Proex), por meio da Coordenação de Esporte e Lazer (Coel) e colaboradores de todos os campi do Ifac.

Conforme regulamento, os estudantes-atletas deverão possuir equipamentos, softwares, licenças e conexão de dados necessários para participar dos jogos. Além disso, cada inscrito poderá participar apenas de uma modalidade.

Para a modalidade Free Fire, as equipes de ao contar com 4 integrantes e 1 reserva. Já para o League of Legends, as equipes deverão ser formadas por 5 integrantes e 1 reserva. Para o Xadrez Arena, as equipes masculinas e femininas deverão ser formadas por até 2 estudantes-atletas cada.

As equipes vencedoras em cada modalidades vão representar o Ifac na etapa nacional do e-Sports da Rede Federal, programado para acontecer em setembro deste ano.

Cronograma

De acordo com cronograma, as inscrições para o e-Jifac vão acontecer de 16 a 21 de julho. As disputas serão realizadas a partir do dia 27 de julho. O resultado final será divulgado no dia 30 de julho, juntamente com o anúncio dos selecionados para a etapa nacional.