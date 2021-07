E agora, José? a festa acabou, a luz esfriou, o povo sumiu…

O poema de Carlos Drummond de Andrade “E agora José”, cantado em verso e prosa por Paulo Diniz, nos anos dourados da MPB, retrata muito bem o fim das coligações proporcionais para as eleições de 2022.

E agora José/A festa acabou/A luz apagou/O povo sumiu/A noite esfriou.

Na verdade, o Senado acabou com a festa porque a intenção da Câmara Federal era a de retornar as coligações proporcionais ou criar algum trambolho para enfiar no lugar.

A decisão apagou a luz dos partidos nanicos criados em fundo de quintal para extorquir e chantagear presidentes, governadores e prefeitos. A Câmara Federal chegou a ter 38 partidos no auge da corrupção que sustentou o presidencialismo de coalisão nos governos de Lula e Dilma. Em troca de apoio, ministérios, estatais eram e secretarias eram entregues aos partidos que se lambuzavam na corrupção.

O povo vai sumir da vida daqueles que, anos a fio, se estabeleceram no poder como trepadeiras, mais precisamente o Apuí, bastante conhecido no Acre. A noite será fria, mas não para aqueles que, nos mandatos, se dedicaram a ser vir ao povo. Esses podem dormir sossegados em suas camas com a consciência em paz.

“Os homens jovens precisam mostrar às mulheres o respeito que elas merecem”. (Barak Obama)

. Na verdade, o fim das coligações vai sanear o sistema político-eleitoral brasileiro.

. É necessário avançar com o fim das reeleições, cinco anos de mandatos para presidentes, senadores, governadores e prefeitos.

. NO mínimo se afastarem das funções um ano antes de uma disputa de reeleição.

. D contrário, a corrupção vai continuar entranhada nas disputas eleitorais.

. Olha que tem prefeito pagando pelos votos da reeleição só agora na gestão com favores e recursos públicos.

. Faz parte da ética maquiavélica;

. O povo, se quiser, que mude!

. Pois é, o Lula passou, a Dilma passou o presidente JB vai passar a Rede Globo vai continuar no mesmo lugar.

. Nos governos da Dilma o mote era: “O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo”;

. No governo de agora é: “Globo lixo”.

. Passam os governos e a Globo continua lá, fazendo suas piruetas.

. Só Deus na “casa”!

. Frank Lima não pode ser denunciado, acusado, julgado e condenado sem sumariamente como fazem algumas pessoas.

. Deixa as que se dizem vítimas falarem ao MP.

. A depender de alguns vereadores, já poderiam torrar ele em uma fogueira na praça da Revolução.

. O problema da Câmara não é exatamente com o Frank, mas com o chefe dele!

. No caso, o prefeito Bocalom está apenas comendo a comida que ele mesmo pediu:

. Que os vereadores botassem para moer.

. Estão botando!

. Bom dia!