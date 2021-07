O deputado Roberto Duarte disse nesta quarta-feira (14) que todos os deputados devem receber pedidos de emprego por parte da população que luta por uma vaga no mercado de trabalho. “Temos muito desempregados no nosso Estado”, disse.

Ele parabenizou os colegas pela alta produtividade no primeiro semestre. Defendeu, no entanto, o retorno das atividades presenciais na Aleac.

Ele disse que não aceitará tentativas de alterar a interpretação do regimento interno da Aleac de parte da base aliada do governo. “Estou aqui para defender os interesses da população. E vou fazer com base nas regras regimentais”, afirmou.