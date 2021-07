Com queda da Covid-19, Saúde do Acre tem de se ocupar com outras doenças

O deputado Jenilson Leite fez referência nesta quarta-feira (14) ao projeto de lei obrigando estabelecimentos que tenham atendimento adotarem chamada de voz e impressão de senhas em Braile.

Além disso, propôs PL em apoio às gestantes e parturientes durantes pandemias.

Ele citou também ao mutirão de cirurgias eletivas, já que as filas aumentaram. “Tem muita gente com hérnia, com pedra na vesícula sentindo dor”, disse. “Faz os mutirões, diminui a dor delas… as pessoas estão sofrendo em muitos municípios”, disse.

Há dificuldades também na cirurgia ortopédica e pacientes estão esperando. Diminuíram os casos de Covid-19 e o sistema de saúde tem de canalizar energias para outros agravos e doenças que estão afetando a população.