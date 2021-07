Policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram na terça-feira (13/07), por volta das 19h30, dois homens, de 42 e 24 anos, no Km 104 da BR-317, em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus). Eles foram flagrados em posse de material entorpecente em suas bagagens, com as quais vinham de Rio Branco, Acre.

A equipe militar fazia patrulhamento na estrada federal quando realizou abordagem ao ônibus chegante de Rio Branco. Durante revista aos passageiros, os policiais encontraram, na mochila de dois deles, 10 barras de entorpecentes semelhantes a maconha pesando 565 gramas, uma porção com 23 gramas de substância com aparência de cocaína e R$ 200 em espécie.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos à 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município de Boca do Acre.

Denúncia-A Polícia Militar orienta a população que ao tomar conhecimento de ações criminosas, informar imediatamente através do disque-denuncia 281 ou pelo 190.