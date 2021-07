A Ufac e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) celebraram um acordo de cooperação com objetivo de formalizar condições básicas para realização de estágios obrigatórios de estudantes. A reitora da Ufac, Guida Aquino, o vice-reitor Josimar Batista, o coordenador do Parque Zoobotânico (PZ), André Luiz de Souza Lobato, e o secretário municipal de Meio Ambiente, Normando Sales, assinaram o documento na tarde desta terça-feira, 13, na sede da Semeia, no Horto Florestal.

Ficou firmada também a parceria para que o PZ da Ufac forneça mudas de árvores para o projeto de arborização da cidade de Rio Branco, coordenado pela Semeia. “Para a Ufac é muito importante participar de projetos que fortaleçam nosso meio ambiente”, disse Guida. “Nosso PZ é um grande exemplo de reflorestamento que deu certo e que hoje tem papel fundamental; oferta mudas para que outras partes de Rio Branco sejam arborizadas.”