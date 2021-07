Planejamento do Estado se diz preocupado com harmonia e consenso na reversão do saneamento em Rio Branco

Gestores e técnicos do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) e do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) reuniram-se nesta segunda-feira, 12, na sede do Depasa, para tratar sobre o plano de trabalho para a segunda etapa do processo de reversão dos serviços de água e esgotamento sanitário da capital para a prefeitura de Rio Branco. A agenda contou com a presença do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

Neste momento de gestão compartilhada, que antecede a passagem definitiva das funções, a prioridade é garantir a continuidade dos serviços. “Estamos trabalhando em conjunto, bem alinhados, dando todo suporte necessário para que o sistema continue atendendo a população da mesma forma”, informou a diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

Com esse objetivo, a partir desta semana, o Depasa já disponibilizará às equipes um espaço exclusivo para os técnicos que estarão trabalhando na coleta de dados e realização dos procedimentos necessários à conclusão da transição dos serviços.

Brandão lembrou a importância de um plano operacional, no qual fiquem claras as competências de cada órgão. “A preocupação nossa é para um ambiente harmônico, respeitoso e consensual. A gente percebe a equipe do Depasa disposta a fazer uma boa reversão, a equipe do Saerb também comprometida em assumir os serviços, e estamos aqui reforçando a importância da comunicação, do diálogo e a consciência de que o que temos de mais caro e importante nesse momento é a responsabilidade conjunta do Estado e do Município em garantir o pleno fornecimento da água para nossa população”.

Ao final do encontro foi definido um cronograma da semana para coordenação do compartilhamento de dados e ações das áreas de finanças, recursos humanos, contratos, licitações, comercial e operacional. “Estabelecemos uma divisão entre as áreas mais importantes com uma agenda durante os próximos dias, para tratar com os técnicos, especificamente, ponto a ponto, as questões que precisam ser resolvidas de imediato e assim sucessivamente”, enfatizou a presidente do Saerb , Pollyana Souza.