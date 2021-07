Com a redução dos casos de Covid-19, governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) tem deixado de lado as pautas políticas para se dedicar mais a realização de obras. Para ele, a reeleição vem com dedicação, esforço e trabalho. A pauta agora é só trabalho.

O debate sobre reeleição, candidatos ao Senado e alianças partidárias estão sendo deslocados para abril do ano que vem, quando a janela partidária estará aberta para as devidas acomodações políticas, especialmente dos membros da bancada federal e estadual.

Gladson Cameli vai aguardar também mudanças ou não nas regras eleitorais propostas pela Câmara Federal, mas rechaçadas pelo Senado, por exemplo, a criação do Distritão ou das federações. Antes dessas definições, qualquer discussão sobre 2022 não levará a lugar nenhum.

Gladson Cameli sabe que o ano que vem será tumultuado por conta do processo eleitoral, praticamente o estado para. Portanto, esse é o ano de mostrar serviço, já que a pandemia consumiu muito do governo.

. É irresponsabilidade falar em impeachment do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) por conta das denúncias de assédio sexual contra o secretário de Saúde, Frank Lima.

. Contestar suas posições políticas e seu estilo de gestão arranca-toco é uma coisa, querer afastá-lo do cargo o buraco é bem mais embaixo.

. Bocalom não cometeu nenhum crime, a justiça não permitiria seu afastamento.

. O escolheram para ser o prefeito, agora é aguentar o tranco!

. Engolir o angu com caroço e tudo.

. Fazer como os gregos, pais da democracia, se for ruim fica o tempo para que foi eleito, se for bom, também só fica o tempo determinado.

. Nada de poder ad aeternum para ninguém!

. A propósito, a luta não é mais contra o presidente JB, é pela democracia, impedir que ele queira dar um autogolpe.

. Já pensou que país mais esculhambado?!

. Fuleiro, na verdade!

. Chego a ter pena dos filhos e da mulher de um sujeito que defende uma ditadura.

. Seja de Cuba, da Coréia do Norte, do Daniel Ortega, do Evo Morales, do finado Chaves, do Maduro, do Putin e do raio que o parta!

. “No Brasil, não general Heleno”, esbraveja o mal-humorado Ciro Gomes.

. Inteligente, mas muito mal-humorado.

. Eis que surge uma luz no fim dos túnel para 2022; a candidatura a presidente da república do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

. Tem estilo conciliador, cordato; é disso que o país precisa para crescer, se desenvolver.

. Vai que é tua, Centrão!

. “A casa dividida não prospera”. (Yeshua).

. Se bem que um dos pastores bem próximos ao presidente JB poderia lhe dizer o que Salomão disse, “a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira”.

. Ou seja, de ódio em ódio caminha o Brasil.

. Ódio de lá, ódio de cá!

. Que ninguém se engane, o ódio está disseminado dos dois lados da trincheira política; de uma minoria, mas está sim.

. Só o amor constrói, dizia minha avó; mas faz muito tempo.

. Bom dia!