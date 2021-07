PARA O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB), erra feio quem pensar que a eleição do próximo ano para o governo se encontra decidida. “A fase da pandemia vai passar, e com ela virá um novo momento político, em que outras discussões estarão na pauta”, previu Magalhães.

No campo dos partidos de esquerda, que ele chama de “Polo Popular”, diz que ainda não está decidido quem será o candidato ao governo, com o deputado Jenilson Leite (PSB) e o ex-senador Jorge Viana (PT), com seus nomes em discussão. “Não dá para dizer agora quem será, mas posso dizer que teremos candidatos próprios para governador e senador, em 2022”, disse ele ao BLOG.

Para o parlamentar, o mais importante do momento é que foi quebrado o gelo nas relações dentro do grupo de partidos de esquerda, o que deixa as discussões fluírem.

O anúncio dos nomes para o governo e senado só deve mesmo ser anunciado no próximo ano, depois das discussões a serem travadas ao longo deste ano.

NÃO HÁ COMO FICAR

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) diz que não pode ficar no MDB, já que a sua candidata ao Senado é a Márcia Bittar, e a do MDB, a deputada federal Jéssica Sales.

MUITO MAIS QUE OBRAS

O QUE FAZ o diferencial e torna o governador Gladson muito forte na disputa da reeleição, não é nem que obras fez ou fará ou o fato de estar no poder, mas seu carisma, a simpatia, que costumam cativar com quem conversa.

SÓ NUM FATO COMPROVADO

NÃO ESPEREM o prefeito Bocalom afastar o Frank Lima do comando da Saúde; são carne e unha, e só com um fato comprovado e sem dúvida alguma, ele tomaria a medida.

SINAL DE TEMPESTADE

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha está calado. Calmaria costuma anteceder as tempestades no mar político.

CRAVARIA SECO

NÃO DEMORARIA a responder se perguntado, qual acho que será a chapa majoritária do bloco da esquerda, na eleição de 2022: Jenilson Leite (PSB) Governo e Jorge Viana (PT) para o Senado, cravando seco. Anotem!

MARÉ SEM SORTE

O PRESIDENTE Jair Bolsonaro está numa maré sem sorte. Acossado e desgastado com a “CPI da Pandemia”, perdendo nas pesquisas, e quando se preparava para fazer uma festa promocional com a vitória da seleção do Brasil, a Argentina ganhou a Copa América.

PORTO ABERTO

O PP deverá ser o porto aberto no qual boa parte dos deputados estaduais, cujos partidos não formarão chapas, deverão ancorar para disputarem a reeleição.

PRIMA PELO EQUILÍBRIO

O GOVERNADOR Gladson acertou na escolha do deputado Pedro Longo (PV) para seu líder na ALEAC, eleva o debate com a oposição, não deixa nada sem resposta, e prima pelo equilíbrio.

ENFIM, ALGUÉM SENSATO NO PLANALTO!

O Bolsonaro, em mais uma bravata, disse que sem “voto impresso” não tem eleição em 2022. Ontem, à CNN, o vice-presidente Mourão deu um tom sensato e lúcido a patuscada: “eleição vai ter, com ou sem voto impresso”.

NÃO BRIGO COM PESQUISA

DIZ um ditado chinês: “O cavalo ganhou uma corrida, é sorte; ganhou a segunda, coincidência; ganhou a terceira, aposte no cavalo”. Em cinco pesquisas feitas este ano por institutos diferentes, o Bolsonaro perdeu em todas para o Lula. A língua do Bolsonaro é o seu principal adversário.

ADEUS ÀS ILUSÕES

PERGUNTEI ontem aos senadores Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB), se há chance de voltarem as coligações proporcionais. Respostas idênticas: “a chance é zero.”

CAFÉ NO BULE

SEM COLIGAÇÕES proporcionais será a hora de ver quem tem café no bule, de formar chapas próprias competitivas, para disputar as vagas de deputado federal.

QUANDO A PORCA TORCE O RABO

A TENDÊNCIA é que a legenda chegue em torno de 40 mil votos para eleger um deputado federal. Poucos dos partidos, no estado, vão conseguir atingir este patamar.

NÃO CONDENO POR ANTECIPAÇÃO

QUALQUER denúncia de assédio sexual é grave e tem de ser apurada. É o caso do secretário de Saúde, Frank Lima, que sofreu a acusação de servidoras da pasta. Mas não pode ser condenado por antecipação e sem defesa. A presunção de inocência se aplica, até prova em contrário.

ONDE DEVERIA ESTAR

O CASO já se encontra onde deveria estar, no Ministério Público para as devidas investigações. Não se pode apontar o dedo contra ninguém, sem ter condenação.

AGUARDO SEMPRE A JUSTIÇA

NÃO digo ser o secretário Frank Lima nem culpado e nem inocente, por não conhecer o inteiro teor do episódio, costumo aguardar sempre o pronunciamento da justiça.

NÃO DERAM UM PIO

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) comentou que as denúncias de assédio devem ser apuradas, mas não se pode condenar ninguém antes disso. Mas, ele achou estranho movimentos feministas se posicionarem agora, quando não fizeram quando o ex-senador Aníbal Diniz (PT) chamou duas desembargadoras de “mal-amadas”.

FIGURAS POPULARES

EM TODO bairro sempre tem uma figura popular na política, que costuma ser consultada pelos candidatos. Na Experimental, quem sabe tudo das tendências do bairro é o bom Pedro Alencar, conhecido como “Pedro Porco”.

ARRUMANDO AS MALAS

FONTE não se revela, o BLOG tem informação segura que, o deputado Roberto Duarte (MDB) deve deixar o partido, para ser candidato a deputado federal por outra sigla.

NÃO SERÁ SURPRESA

E, NÃO será surpresa para o BLOG se também o senador Márcio Bittar (MDB) abandonar a sigla, e ele é o deputado Roberto Duarte (MDB), estarem juntos no partido ao qual o presidente Bolsonaro vir a se filiar.

COMPLICADO PARA O GLORIOSO

O CENÁRIO vai ficando complicado para o “Glorioso do Dr. Ulysses Guimarães”, além do deputado Roberto Duarte (MDB), do senador Márcio Bittar (MDB), também deverá perder o prefeito Mazinho e a deputada Meire Serafim. São lideranças fortes e com votos.

COMPLICADO PARA FEDERAL

TAMBÉM ficará difícil ao MDB montar chapa de deputado federal, caso a deputada federal Jéssica Sales (MDB) dispute mesmo o Senado. Sobrará o deputado federal Flaviano Melo (MDB), que só, ele não terá 40 mil votos.

ESPERANDO DEFINIÇÃO

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) é quem está à frente da coordenação do PT para a formação de chapas. Diz que tem conversado, mas que aguarda a definição se vai haver ou não mudança eleitoral, para montar as chapas.

UMA COISA LEVA A OUTRA

PELO que tenho lido e escutado de políticos, uma das poucas mudanças que tendem a acontecer na legislação eleitoral, é a diminuição do número de candidatos. Com menor número de candidatos, os partidos terão que montar chapas com nomes fortes para eleger deputado.

“ALEGRE COMO PINTO EM MERDA”

A EXPRESSÃO acima é usada sempre pelo senador Sérgio Petecão (PSD), quando perguntam, como vai a campanha. “Ótima, estou mais alegre que pinto em merda”.

TABU PARA 2022

SÓ RECUSA falar sobre quem comporá a sua chapa como candidato a vice-governador e a senador, tabu que só será quebrado em 2022, até lá pôs uma pedra em cima.

FRASE MARCANTE

“Quem procura amigo sem defeitos acaba ficando sem nenhum”. (Ditado turco).