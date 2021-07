Nova lista de convocação de acadêmicos aprovados no Processo Seletivo para contratação de estagiários no Tribunal de Justiça do Acre foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira, 12.

O edital Nº 21/2021, assinado pela desembargadora-presidente Waldirene Cordeiro, traz a lista de 22 estudantes distribuídos entre os cursos de Direito e Administração para estágio no período da manhã e tarde.

Os candidatos deverão enviar para o e-mail [email protected], no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a documentação constante do anexo do edital sob pena de perda da vaga da função a ser exercida no processo seletivo.