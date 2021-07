O governador Gladson Cameli recebeu na noite deste domingo, 11, o jornalista Arthur Veríssimo e os diretores Valter Leite e Alessandro Almeida, do Programa do Ratinho. A equipe está há uma semana gravando reportagens sobre o Acre, que serão exibidas em rede nacional de televisão, pelo SBT.

Em uma conversa descontraída, Cameli agradeceu a vinda dos profissionais e falou sobre o potencial turístico da região. O governador destacou que as belezas naturais, a cultura indígena e a própria história atraem milhares de pessoas de vários países até o Acre.

“Nossa terra é muito linda. Temos a Serra do Divisor, o Rio Croa, aldeias indígenas e tantos outros atrativos a oferecer aos nossos visitantes, sem contar a hospitalidade do povo acreano. Quero agradecer a equipe do Programa do Ratinho por ter escolhido o nosso estado para realizar essas gravações e divulgar o que temos aqui para o Brasil inteiro”, argumentou.

Prevista para ir ao ar no próximo dia 23, a “Expedição Acre” é conduzida pelo experiente jornalista Arthur Veríssimo. A reportagem vai mostrar o abacaxi gigante de Tarauacá, a cultura indígena do povo Huni Kuin, a extração de borracha em Xapuri, as curiosidades da região de fronteira com a Bolívia e os misteriosos geoglifos, em Senador Guiomard.

“Esta é a terceira vez que venho ao Acre e é sempre muito bom estar aqui. Posso adiantar que o material gravado ficou muito bom e eu tenho certeza que os telespectadores vão gostar muito daquilo que exibiremos no Programa do Ratinho”, disse.

O diretor Valter Leite aproveitou para agradecer o apoio logístico dado pelo governo do Estado para a realização das gravações. “Essa ajuda foi muito importante para nós e gostaria de reconhecer toda a atenção dada à nossa equipe para a realização desse trabalho”, pontuou.