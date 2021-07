O velho e bom pavimento de tijolos está de volta às ruas de Rio Branco

O Governo do Acre, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que está fazendo a linha de crédito, conseguiu a liberação de recursos no valor de R$ 12 milhões para a pavimentação de bairros da capital.

Esta semana, a Secretaria de Infraestrutura iniciou a execução das obras, sendo feita a intervenção com pavimentação de tijolo, meio-fio e sarjeta. No bairro Portal da Amazônia serão 12 ruas e mais seis travessas, enquanto no bairro Boa Vista são oito ruas que também estão sendo entregues.

“Importante dizer que essa intervenção em tijolo que o governador propôs faz com que o dinheiro circule na cidade. Quando é feita a pavimentação em tijolo você aquece a economia local, além de permitir uma melhor drenagem nos bairros mais afastados, então isso facilita tanto a manutenção do bairro como também a diminuição de pontos de alagamento”, explica o secretário Cirleudo Alencar.

O gestor da pasta acrescenta que o apoio da Secretaria de Planejamento (Seplag) foi de suma importância para captação dos recursos. “Estamos falando de uma intervenção de 12 milhões de reais, e a perspectiva é de que outros bairros também sejam atendidos. O sucesso desse empreendimento que o governador Gladson Cameli está implantando nos bairros é o inicio das obras que foram anunciadas, para melhorar a infraestrutura do nosso estado”, acrescenta, Cirleudo Alencar .