A Secretaria de Comunicação informa que foi identificada uma tentativa de golpe usando a fotografia do procurador-geral da República, Augusto Aras. São falsas as mensagens espalhadas via WhatsApp atribuindo ao PGR um pedido para que o destinatário da mensagem faça transferência bancária sob a alegação de bloqueio da senha bancária.

Secretaria de Comunicação Social

Procuradoria-Geral da República

(61) 3105-6409 / 3105-6400

[email protected]

facebook.com/MPFederal

twitter.com/mpf_pgr

instagram.com/mpf_oficial