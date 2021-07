Maior inflação do País faz do Acre campeão em arrecadar ICMS

Com Poder 360

A arrecadação do ICMS dos Estados e do Distrito Federal aumentou R$ 50,6 bilhões de janeiro a maio de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. Os dados são de levantamento realizado a pedido do Estado de São Paulo pela Febrafite (Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais) e divulgado nesta 2ª feira (12.jul.2021).

O Acre, segundo esse levantamento, aumentou em 21,2% sua arrecadação de ICMS, o maior incremento no período entre todos os Estados.

No País, a soma representa aumento médio de 16,1% no período. Especialistas ouvidos pelo Estadão alertam que a maior arrecadação do ICMS se deve à alta da inflação, e não ao aumento de atividades econômicas.

A tese parece corroborar os dados do IBGE: no cálculo do IPCA, Rio Branco lidera o avanço inflacionário nas capitais. Mais inflação, mais arrecadação mesmo que a atividade econômica não esteja totalmente operante.