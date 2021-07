Filho canta para o pai desacordado em UTI do Into: “emoção”

Na última semana, Andrew, filho do músico Antônio Medeiros, de 65 anos, cantou e tocou violão para o pai, que está internado na UTI do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre, em Rio Branco.

Andrew acredita que, mesmo o pai estando desacordado, ele ouviu a música e percebeu a presença do filho no local. “Como a família é de músicos, achei que responderia ao incentivo. Fiquei tão emocionado que quase não consegui cantar, mas senti que ele ouviu”, contou.

A direção da unidade hospitalar acolheu a solicitação de Andrew para uma visita em que pudesse tocar e cantar para o pai, como forma de estímulo cognitivo e afetivo.

“Já que ele e o filho gostam de música e tocam violão, acreditamos que seja bom para o paciente esse contato com o som, que faz parte do dia a dia deles “, relatou o diretor do Into, Osvaldo Leal.

O Into tem buscado cada vez mais aproximar os pacientes dos familiares como forma de promover a recuperação.