Detran volta à ser subordinado à Segurança Pública no Acre

Novamente integrado ao Sistema de Segurança Pública, o secretário da pasta, Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu a presidência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na manhã desta segunda-feira, 12, para dar as boas vindas aos gestores, incluí-los as ações e estratégias operacionais da pasta, discutir números e traçar metas de alcance estabelecidas pelo Contran.

Participaram da reunião, o secretário adjunto de Segurança Pública, Maurício Pinheiro, o diretor de operações da pasta, Ulysses Araújo, a chefe do departamento de Gestão Interna, Melissa Freitas, a presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Taynara Martins e também o seu diretor de operações, Fábio Ferreira.

Ligada anteriormente à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a reintegração do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ao Sistema Integrado de Segurança Pública fez parte da mini reforma administrativa apresentada pelo governo do Estado e aprovada na Assembleia Legislativa do Acre, no início do mês de julho.