Bombeiros do Ceará informam salvamento de 3 turistas acreanos

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), por meio de ações de suas equipes de Guarda-Vidas, evitou os afogamentos de 19 pessoas nas praias de Fortaleza e de Caucaia, durante o sábado (10) e o domingo (11). A área de atuação para evitar afogamentos e possíveis aglomerações englobou a faixa de areia da Praia do Futuro, do Caça e Pesca e da Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza, bem como das praias do Icaraí, Cumbuco e da Barra do Cauípe, situadas em Caucaia.

Na Praia do Futuro, Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza, no sábado (10), ocorreram quatro resgates, sendo treze pessoas salvas. Ainda durante o mesmo dia, uma criança e uma idosa, que ficaram perdidas na faixa de areia, foram resgatadas pelos bombeiros militares. As duas foram entregues em segurança aos seus respectivos familiares. Já no domingo (11), foram mais dois resgates no mar com quatro pessoas salvas.

Caucaia

Em Caucaia, pertencente à Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado, no domingo, os guarda-vidas do Posto 7 (PGV 07) atuaram no resgate duplo de dois jovens, na Barra do Cauipe, com idades de 21 e 35 anos, residentes do bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Todas as vítimas orientadas e conscientes foram liberadas no local.

Todos os resgates ocorreram antes de o processo de afogamento iniciar, demonstrando a eficiência dos guarda-vidas em atuarem antes que as vítimas começassem a aspirar água.

Balanço

Foram resgatados 12 turistas, sendo dois de Manaus, dois do Piauí, três do Acre e três de São Paulo, além de dois de Limoeiro do Norte, no Ceará. De Fortaleza, foram resgatados três banhistas residentes nos bairros Edson Queiroz, um do Dionísio Torres, um de Messejana e dois da Granja Portugal, na Capital cearenses. Das pessoas perdidas e encontradas, a criança é de Brasília (DF) e a senhora é do bairro Farias Brito, em Fortaleza.

O 1º Tenente Carlos Henrique Ehrich Vasques Ramos, oficial de dia responsável pelo serviço dos Guarda-Vidas do CBMCE informou que a 1ª e 2ª Companhias de Salvamento Marítimo (1ª/2ªCSMar) do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) viabilizou 48 guarda-vidas em 19 postos, além de seis quadriciclos, cinco viaturas 4×4 e três motos aquáticas, com apoio de duas ambulâncias tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU).