Ao todo foram abertas mais de 260 vagas distribuídas em diferentes áreas e cargos, sendo elas:

SECRETARIA DE SAÚDE: 67 Vagas disponíveis, para ensino médio, técnico ou ensino superior completo para cargos de Técnico em Enfermagem, Auxiliar em Higiene Dental, Técnico em Análises Clínicas, Fisioterapeuta Médico, Enfermeiro, Cirurgião Dentista, Psicólogo, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Auxiliar de Farmácia, Educador Físico, Pedagogo e Agente de Endemias, com salários que variam de R$ 1.200,00 a R$ 5.650,00.

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 20 vagas disponíveis para ensino médio, técnico ou superior completo para cargos de Psicólogo, Assistente Social, Visitador e Supervisor do Programa Criança Feliz, Entrevistador do Programa Bolsa Família e Orientador Social, com remuneração que variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.300,00.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 175 vagas para ensino médio, magistério, técnico, e superior completo para cargos de professores e psicólogo, com remuneração que variam de R$ 1.451,00 a R$ 2.200,00.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas na Sede da Secretaria Municipal de Educação, endereçada na Rua Cecilia Boa Ventura, Bairro Conquista, Nº 1093, no horário das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.