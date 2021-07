DEPUTADAS Antonia Sales (MDB), Vanda Milani (PROS), Jéssica Sales (MDB), Maria Antonia (sem partido), Meire Serafim (MDB), Perpétua Almeida (PCdoB); e mais as ex-deputadas Eliane Sinhasique (PODEMOS), Leila Galvão (MDB); e a senadora Mailza Gomes (PP), vereadora Michele Melo (PDT), a Márcia Bittar (sem partido), Lucila Brunetta (PSL), são mulheres que vão disputar vagas para a ALEAC, Senado, e Câmara Federal, na eleição de 2022.

Isso é muito bom para a democracia, numa seara em que sempre prevaleceram as candidaturas masculinas, e num eleitorado do estado, que é majoritariamente feminino. O que mais chama atenção na relação é que ela é composta de mulheres com qualificação. Vamos dar passagem para as mulheres. E acabar com o “Clube da Bolinha” na política acreana. Batom na política.

OTIMISMO BAIXO

CLARO QUE, não falam de público, mas é voz corrente entre os deputados de que o CRM derruba o projeto que permite a contratação de médicos formados no exterior sem registro no Conselho Regional de Medicina.

RESPINGA NO GOVERNO

O NÃO PAGAMENTO de terceirizados na SESACRE e Educação estadual, não importam os motivos, respinga no governo e precisam ser resolvidos, ou então esclarecidos os motivos dos atrasos, que viraram mantra.

POSIÇÃO CORRETA

OS RECURSOS destinados pelo senador Márcio Bittar (MDB) a outros estados, explica-se: não é Relator do Orçamento do Acre, mas Relator do Orçamento da União. É ele que faz a distribuição de recursos para os estados.

UMA VOZ SOLITÁRIA

COMO destinou tantos recursos ao estado, esperava-se que políticos aliados do governo saíssem em sua defesa, mas apenas o Moisés Diniz foi voz solitária na sua defesa.

DIFERENÇA BÁSICA

HÁ UMA DIFERENÇA nítida entre as bases de apoio dos governos do PT e a base de apoio do Gladson, na ALEAC. No PT, todos saiam em defesa do governo, com o Gladson isso não ocorre. E todos têm cargos de CECs no governo.

PREVISÃO OTIMISTA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) tem nas suas contas políticas de que o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, será o mais votado para deputado federal.

FRANCA ARTICULAÇÃO

EQUIVOCA-SE quem pensa que a deputada federal Vanda Milani (PROS) está parada na busca de apoios para disputar o Senado, ao contrário, está em franca articulação.

NÃO MUDA O CURSO

É VERDADE que o ex-senador Jorge Viana tem recebido muitos pedidos para disputar o governo, mas é muito improvável que deixe a ideia de ser candidato ao Senado.

INTERESSA MUITO MAIS

COM O LULA liderando as pesquisas para a presidência, de olho numa vitória em 2022, interessa mais à direção nacional do PT ter um eventual senador a um governador.

BANDA PODRE

SEJA o futuro governador o Gladson Cameli ou o Sérgio Petecão, qualquer um dos dois que ganhar, vai comer da banda podre se o PT voltar para o Palácio do Planalto.

ÔNUS E BÔNUS

O PT teve várias mulheres em postos importantes nos 20 anos de governo, era o tempo do bônus. É improvável que aceitem o ônus de serem candidatas em 2022.

FALTA COMBINAR

O PRESIDENTE regional do PSL, Pedro Valério, defende o voto impresso e o apoio ao Bolsonaro. O presidente nacional, Luciano Bivar, se posicionou contra o voto impresso e não é Bolsonarista. Precisam se entender.

CARREIRA SOLO

O ADVOGADO Sanderson Moura se prepara para fazer carreira solo na briga do Senado, a tendência natural do bloco da esquerda é apoiar a candidatura do Jorge Viana.

ELEIÇÃO SIM SENHOR

HOUVE uma reação em cadeia na defesa da democracia puxada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; CNB, e o Ministro do STF, Luis Barroso, à fala do Bolsonaro que, sem o voto impresso não haverá eleição.

MAIS FORTALECIDA

A SENADORA Mailza Gomes (PP) tornou-se mais forte dentro do partido, com a ida do prefeito Tião Bocalom para presidir o diretório municipal, o que breca qualquer ação de impedir que venha disputar novo mandato.

TESE DEFENDIDA

HÁ uma tese defendida por aliados do governador Gladson de que não se posicione a favor de um único nome ao Senado, mas que diga que apoiará todos do seu grupo. Tenho dúvida de que isso funcione na prática.

VOZES DISCORDANTES

O PRESIDENTE do PODEMOS, Ney Amorim, defende uma aliança com o governador Gladson, em 2022; já seu deputado, Neném Almeida, é oposição dura ao Gladson.

CORRE-CORRE

NÃO será problema só para os pequenos partidos formar chapa própria de deputado federal, mas é problema também para alguns partidos grandes, caso venha ser mantida a proibição de coligações proporcionais.

ONDE A PORCA TORCE O RABO

E AINDA onde a porca torce mais o rabo é para encontrar mulheres com potencial de votos para ocupar as vagas obrigatórias nas chapas para o público feminino.

PROBLEMAS CRUCIAIS

O prefeito Tião Bocalom tem dois problemas cruciais a resolver: melhorar a comunicação e ter uma base política. Ou vai no curso da gestão ter problemas de governabilidade.

REFORÇOU A VONTADE

O FATO do deputado federal Alan Rick (DEM) ter aparecido na última pesquisa como o melhor colocado entre os nomes do grupo do governo ao Senado, reforçou ainda mais sua vontade de entrar na disputa.

FRASE MARCANTE

“O que é impossível mudar é melhor esquecer”. (Ditado iugoslavo)