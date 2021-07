Fila por cirurgia na Fundhacre tem 11.000 doentes desde 2016

A patient infected with the novel coronavirus COVID-19 receives treatment at the Intensive Care Unit of the Hospital de Clinicas, in Porto Alegre, Brazil, on April 15, 2020. - With Brazilians increasingly ignoring health officials' warnings to stay home -- encouraged by their far-right president Jair Bolsonaro, who has condemned the "hysteria" over the virus -- predictions for how the pandemic will play out in the hardest-hit country in Latin America are getting dire. (Photo by Silvio AVILA / AFP)

A Fundhacre emitiu nota neste domingo (11) acerca da necessidade de terceirizar seus serviços.

A nota diz que há uma fila de cirurgias represada desde 2016 com 11.000 pacientes esperando a hora de fazer a operação. São várias as especialidades demandadas por essa fila e a terceirizada, diz a Fundhacre, possui credenciais e irá ajudar a reduzir a fila.

Veja:

Nota Pública

Acerca da denúncia com o intuito de fiscalizar a legalidade do processo de terceirização de serviços da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), feita pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, a Superintendência da unidade hospitalar vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

De fato, foi feito um contrato com a empresa privada Bioplus Ltda, a qual irá assumir a gestão da Central de Material e Esterilização e do Centro Cirúrgico da Fundhacre, cujo contrato ocorreu de acordo com os requisitos do certame e dentro da legalidade, sem nenhuma prática ilícita.

Hoje, a Fundação Hospitalar tem em média 11 mil pacientes na fila de cirurgias de várias especialidades, desde o ano de 2016. Nesse sentido, o processo para a contratação da empresa irá auxiliar na agilidade da fila reprimida.

Em nenhum momento a Direção da Fundação Hospitalar foi procurada para prestar esclarecimentos sobre a referida contratação.

Por fim, esclarece que a empresa irá executar todo o processo de atendimento dentro das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) exigida pela Vigilância Sanitária, prestando, assim, serviço de qualidade à população do Estado do Acre.

João Paulo Silva

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre