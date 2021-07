Saúde repassa microscópios para combate à malária no Juruá

O Centro de Educação Profissional (Cedup), em Cruzeiro do Sul, foi o local escolhido pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) para entregar novos microscópios que reforçarão as unidades de saúde do Vale do Juruá no combate à malária.

Ao todo, 22 equipamentos foram entregues aos municípios da regional do Juruá nesta sexta-feira, 9. “A vinda desse material é a última remessa de um investimento de mais de R$ 2 milhões que o Ministério da Saúde destinou ao Acre para combater à Malária Falciparum. Em julho de 2018, foram entregues camionetes, motocicletas, pulverizadores e computadores a municípios do Estado”, informou a secretária-adjunta de Atenção à Saúde, Adriana Lobão.

Para o secretário municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, Agnaldo Lima, o suporte oferecido pela gestão estadual é de fundamental importância para dar continuidade aos trabalhos de vigilância e fiscalização da doença. “Os 12 microscópios que o município recebeu vão fortalecer as ações das nossas unidades básicas de saúde. Eles vêm suprir a demanda e vão nos ajudar a melhorar nossos serviços”, pontuou.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Mâncio Lima, Joice Mota, houve uma queda de 60% nos casos de malária na cidade. Ela explica que a parceria com o governo foi fundamental para a conquista do bom resultado. “Com esse suporte, será possível oferecer à população um diagnóstico mais eficiente e ágil dos casos”, analisou.