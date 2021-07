A pedido do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o secretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), Eracides Caetano, fez uma visita, nesta quinta-feira, 8, a Ponte do Vai Se Ver, localizada no km 12 do Ramal Cachoeira, que fica no km 55 da estrada Transacrena.

“Essa visita foi para verificar as condições da ponte que tem 100 metros de comprimento, por cinco de largura e está interditada por não ter qualquer condição de trafegabilidade”, informou Eracides Caetano.

É importante lembrar, que mais de 600 famílias dependem desse acesso para chegar até o centro da Capital, que pelo rio seria de um dia e meio a dois de viajem.

“O prefeito Bocalom pediu que a gente faça um orçamento para verificar a possibilidade de o mais rápido possível buscar emendas ou até mesmo recursos próprios para construir uma ponte nova e segura, para assistir a essa população que está esquecida a muito tempo”, explicou o secretário.

De acordo com Eracides existe hoje no local uma ponte provisória, que garante aos produtores acesso e o escoamento da produção.